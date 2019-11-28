Рапота: ВСМ Петербург - Минск вызывает интерес в КНР и Европе

Протяженность такой магистрали, о чем уже информировал "СОЮЗ", составляет две с половиной тысячи километров, а в качестве бизнес-модели проекта, по словам госсекретаря, может быть предложена корпорация частных представителей Союзного государства, Германии и Польши.

В интервью БЕЛТА он дал понять, что этим проектом уже заинтересовались не только в Европе, но и в Китае. "К нам обратились некоторые иностранные компании - и европейские, и китайские, которые заинтересованы в его участии", - уточнил Рапота.

Он убежден, что рано или поздно подобный проект будет реализован. "Такой или, может быть, немного другой по маршруту, - отметил госсекретарь. - Потому что весь мир сейчас, особенно наша часть - Европа, Евразия - нуждается в высокоскоростных путях сообщения. Уже как бы все беременны этой идеей, и рано или поздно она должна родиться в виде реализованных проектов. Здесь мы абсолютно в тренде общих тенденций".

Стоило лишь провозгласить идею строительства магистрали, сказал Рапота, как к ней проявился большой интерес со стороны финансовых институтов, специалистов-железнодорожников. "Даже со стороны гуманитариев, потому что это и социальный экономический проект, - подчеркнул он. - Посмотрите на карту: российские промышленные центры начинаются от Москвы и располагаются дальше на восток, самые мощные находятся в Поволжье и на Урале. А от Москвы до Смоленска, Пскова или Брянска - сплошные леса и болота. Мы друг от друга даже географически отделены. Друг к другу в гости или по делам съездить - целая проблема, а самолет такое количество желающих не всегда перевезет".

Госсекретарь констатировал, что железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью технологически отстало. "Возьмите железнодорожный путь между Санкт-Петербургом и Минском: одноколейка с разъездами, такое только в фильмах про Гражданскую войну показывают", - с сожалением констатировал он.