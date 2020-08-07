Пьяный выехал на "встречку" МКАД и устроил аварию

Водитель автомобиля каршеринга выехал на встречную полосу на МКАД и устроил серьезную аварию.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, инцидент произошел на 93 километре кольцевой магистрали, в районе Ярославского шоссе. Нарушитель врезался во встречный легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадал один человек. Как показала экспертиза, клиент каршеринга был пьян.

Напомним, что на МКАД подобный случай произошел, как минимум, во второй раз за это лето. Ранее другой водитель арендного авто, перепутав съезд на развязке, поехал по кольцевой трассе против потока. Аварии удалось избежать чудом. Каршеринговый оператор узнал об этом и заблокировал нарушителя.