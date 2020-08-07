Под Ярославлем работника шиномонтажа убило диском

В Ярославской области возбуждено уголовное дело после гибели работника в шиномонтажной мастерской.

По информации регионального следственного управления СК РФ, специалист шиномонтажного сервиса в Переславле-Залесском выполнял бортирование автомобильного колеса.

- От колеса под пневматическим давлением отсоединился диск и попал в голову мужчины, причинив ему открытую черепно-мозговую травму, - сообщили в ведомстве.

Раненого доставили в Переславскую ЦРБ, но спасти его медики не смогли.

Ростовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По информации СУ СК, устанавливаются лица, ответственные за безопасные условия труда на предприятии.