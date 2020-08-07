В Ярославле госпитализирован замгубернатора региона

Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин госпитализирован с диагнозом COVID-19.

По информации правительства региона, в минувший понедельник, 3 августа, когда Андрей Шабалин вышел на работу после отпуска, стало известно, что заболел один из членов его семьи, из-за чего замгубернатора был вынужден уйти на самоизоляцию.

У самого чиновника тест на новую коронавирусную инфекцию тогда оказался отрицательным. Однако в пятницу, 7 августа, пришел положительный результат теста на COVID-19.

- Заместитель губернатора Андрей Шабалин сегодня госпитализирован в больницу. Врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное, - сообщила его помощница Анна Акимова.

По ее словам, с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым Шабалин 3 августа не контактировал.