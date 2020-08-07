В Москве четыре станции метро закроют до 11 августа

В Москве с 23:00 пятницы, 7 августа, и до 05:30 вторника, 11 августа, будут закрыты четыре станции Сокольнической линии метро - "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Пассажиры подземки смогут воспользоваться бесплатными автобусами "КМ", которые будут курсировать между закрытыми станциями.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, участок Сокольнической линии будет работать по особому графику (до 23:00) вплоть до 20 августа. А временное закрытие станций необходимо для проведения работ по устройству на нем современного бесстыкового пути, который считается более надежным: рельсы и шпалы не требуют частого ремонта и позволяют экономить на текущем обслуживании. Но самое главное - поезда по таким рельсам двигаются плавнее и тише, что обеспечивает дополнительный комфорт пассажирам. Следующее закрытие станций запланировано с 15 по 19 августа.

Во время ограничений конечной станцией Сокольнической линии станет "Саларьево". До станции "Коммунарка" пассажиры смогут доехать на бесплатных автобусах "КМ", которые будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Также будет возможен проезд на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.