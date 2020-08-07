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07.08.2020 21:14
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" завоевал третий трофей подряд. В матче за Суперкубок России "сине-бело-голубые" оказались сильнее "Локомотива" - 2:1.

Эти же команды бились за Суперкубок годом ранее. К удивлению многих, "железнодорожники" тогда победили (3:2), уступая по ходу встречи. Безусловно, ожидать от нынешнего противостояния столь же яркой игры было наивно. Все же не стоит забывать, что пауза между сезонами получилась рекордно короткой - чуть больше полутора недель.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Тем не менее, матч на Песчаной получился боевым. "Зенит" повел уже в первом тайме: после подачи Дугласа Сантоса новый капитан питерцев Артем Дзюба точно пробил головой - 1:0. До перерыва "Локомотив" создал несколько моментов, но успеха так и не добился.

В середине второй половины бывший полузащитник "красно-зеленых" Магомед Оздоев эффектным дальним ударом под перекладину удвоил преимущество своей команды. Поведя 2:0, зенитовцы слегка расслабились и едва не упустили победу. Но "Локомотив" хватило лишь на один гол: его забил Ведран Чорлука.

Таким образом, вслед за триумфом в чемпионате и Кубке "Зенит" завоевал еще и Суперкубок страны.

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