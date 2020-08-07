По факту взрыва в пятиэтажке Южно-Сахалинска возбудили уголовное дело

Уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) возбуждено после взрыва газового баллона в подвале многоквартирного дома на улице Поповича в Южно-Сахалинске.

Напомним, что ЧП произошло 9 июля. В результате взрыва пострадал ночевавший в подвале мужчина без определенного места жительства, который и принес туда баллон. Возгорания не было, но разрушилось перекрытие между подвалом и одной из квартир на первом этаже. Пришлось эвакуировать 23 человека, в том числе троих детей и четверых пенсионеров. Тех жильцов, кого не смогли забрать к себе родственники, направили в пункт временного размещения "Ласточка".

Как выяснилось в ходе проверки, накануне одна из жительниц пятиэтажки сообщала, о том в доме пахнет газом и может случиться взрыв. Однако, правоохранители не отреагировали на сигнал и не приняли своевременные меры. В связи с этим и возбуждено уголовное дело.

"Одновременно начальнику ОМВД России по Южно-Сахалинску внесено представление об устранении нарушений законодательства", - сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли сотрудника управляющей компании, отвечавшей за МКД. Представители УК вовремя не обследовали подвальное помещение, из-за чего проживавший там мужчина остался незамеченным и спокойно пронес в дом опасный предмет. Сейчас подвал полностью очищен от подобных вещей.