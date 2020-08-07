В Саранске экс-проректора МГУ Алексея Гришина заключили в СИЗО

Бывший проректор МГУ им. Ломоносова Алексей Гришин, задержанный по делу о преднамеренном банкротстве, заключен в СИЗО. В пятницу Ленинский суд Саранска удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

Как сообщил Следственный комитет по региону, фигуранту предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: мошенничество, дача взятки и преднамеренное банкротство.

- Алексей Гришин заключен под стражу на два месяца, - уточнила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева.

Напомним, что 4 августа 45-летний Алексей Гришин был задержан в Москве. Операция по задержанию проводилась сотрудниками СК и Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции республиканского МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по региону. Подозреваемый был доставлен в Саранск.

В столице Мордовии Алексей Гришин являлся соучредителем коммерческой организации "Инвест-Альянс", в состав которой входила и компания "СДС-Управление строительства".

По данным следствия, с января 2018-го по декабрь 2019 года обвиняемый вместе с исполняющим обязанности директора "СДС-Управление строительства" при содействии еще одного соучастника совершили преднамеренное банкротство указанной компании. При этом кредиторам был причинен ущерб на сумму около 183 миллионов рублей.

Кроме того, Алексея Гришина обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство двух объектов в Саранске - Республиканского перинатального центра и стадиона водных видов спорта. Ущерб, нанесенный республиканской казне, превысил 4 миллиона рублей.

Еще один эпизод из уголовного дела экс-проректора связан с коррупцией. По версии следствия, Гришин совместно с директором "СДС-Управление строительства" передали начальнику ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия" взятку мебелью и бытовой техникой на общую сумму около двух миллионов рублей. Это был "подарок" за лоббирование интересов компании при заключении государственных контрактов.

Следует отметить, что доктор экономических наук Алексей Гришин - сын ректора РЭУ им. Плеханова Виктора Гришина - некоторое время возглавлял минстрой Самарской области.

- Следствием устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемого, - пояснили в СУ СК РФ по РМ.

Расследование продолжается.