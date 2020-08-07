В Уфе открылся новый корпус Республиканского онкологического диспансера

В Уфе официально открыли новый корпус Республиканского клинического онкологического диспансера. Это уже второй крупный объект, введенный в эксплуатацию в 2020 году. В июне заработал клинико-диагностический инфекционный центр на сто палат, где лечатся пациенты с диагнозом COVID-19.

В новом девятиэтажном корпусе Республиканского онкодиспансера одновременно могут принять 240 пациентов в хирургическом отделении и 450 посетителей в сутки - в диагностическом. В отделении маммологии, урологии, гинекологии, торакально-абдоминальном отделении и проктологии предусмотрено по 48 коек. Здесь будут работать 250 сотрудников. Установлено более 1000 единиц медоборудования.

В корпусе предусмотрено четыре больничных лифта, один технический и эскалатор. С первого по шестой этаж пристрой соединен переходами с основным хирургическим корпусом.

Стоимость строительства составила 3,2 миллиарда рублей.

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев, присутствовавший на торжественной церемонии открытия, отметил особое значение нового объекта в период пандемии, когда все силы медицинских работников направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

- Пандемии уйдут, но основные заболевания, которые являются основной причиной смертности нашего населения - сердечно-сосудистые и онкологические - останутся, - подчеркнул он. - По всей стране открываются инфекционные больницы, и только в Башкортостане открываются и инфекционный, и онкологический центры.

- Онкология - бич современного общества, - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Башкирии Радий Хабиров. - И именно поэтому мы работаем над созданием и развитием глубоко модернизированной сети онкологической помощи. Она будет охватывать сразу 13 городов и районов республики. 8 центров уже работают. Усиливаем диагностическую базу, только за последний год купили 8 компьютерных томографов. И в этом году начинаем строительство детского онкогематоцентра.