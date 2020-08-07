В Красноярске замначальника полиции арестовали по делу о мошенничестве

Железнодорожный районный суд Красноярска отправил под стражу заместителя начальника полиции межмуниципального управления МВД "Красноярское", который подозревается в попытке мошенничества.

Как отмечается на сайте суда, задержанный накануне замглавы полиции будет находиться под арестом до 5 октября 2020 года включительно.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый обманом выманил у знакомого более миллиона рублей - сообщил, что у него якобы есть материалы о причастности этого знакомого к мошенническим действиям, но за 2,5 миллиона рублей уголовного дела можно избежать. Знакомый обратился в ФСБ, и после передачи части суммы правоохранителя задержали.

Возбуждено уголовное действие по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).