В Норильске произошел разлив топлива на реке Амбарной

На реке Амбарной в Норильске разлилась собранная топливно-водяная смесь. По предварительным данным, часть ее вновь попала в реку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

Напомним, на Амбарной продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов, произошедшего 29 мая. Тогда на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") из-за просадки бетонного основания под резервуаром разлилось около 21 тысячи тонн дизтоплива. Оно попало в грунт и в реку. Ущерб природе оценен в 148 миллиардов руб. С тех пор ведется сбор разлившегося топлива.

Однако, по данным агентства, около трех часов дня по местному времени при перекачке топливно-водяной смеси из танков, расположенных у реки Амбарной, оборвался гибкий трубопровод, и смесь разлилась на рельеф, а затем попала и в воду.

Работы проводила организация "Политех", по ее данным, в водоем попал один кубометр топлива. Сотрудники Росприроднадзора, которые находятся в регионе, данные пока подтвердить не могут.