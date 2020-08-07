В Ингушетии ликвидированы два готовящих теракты боевика

В ходе спецоперации, которая прошла в Назрани и Малгобекском районе, уничтожены двое бандитов, еще один задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Потерь среди сотрудников сил правопорядка и гражданского населения нет. На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы и взрывное устройство. По данным НАК, их личности установлены. Члены банды планировали организовать теракты на территории республики.

Напомним, после получения информации о вооруженных людях в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района было принято решение о введении режима контртеррористической операции.

Боевикам предложили сдаться, но в ответ был открыт огонь.

Кстати

По данным РИА Новости, один из уничтоженных террористов являлся чемпионом Азии по вольной борьбе.