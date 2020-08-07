В Ингушетии после нападения боевиков возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает Следственный комитет по Республике Ингушетия.

В СК уточнили, что шестого августа около 22 часов в частном доме Назрани в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий двое вооруженных местных жителей оказали сопротивление сотрудникам ФСБ. В ходе перестрелки оба нападавших были уничтожены.

В доме обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства.

По данным НАК, личности убитых установлены. Члены банды планировали организовать теракты на территории республики.