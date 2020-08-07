На реконструированном участке трассы Р-23 открыли движение

Движение по реконструированному шестиполосному участку федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в обход города Гатчина открыли 7 августа, сообщили в Минтрансе.

Работы выполняются в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Теперь от административной границы Санкт-Петербурга до деревни Большие Колпаны потоки транспорта могут двигаться по трем полосам в каждом направлении.

"Трасса Р-23 - это окно в Европу. Она связывает Санкт-Петербург и Ленинградскую область с соседними европейскими странами. Интенсивность движения на этом участке очень высокая, в пиковые периоды она достигала 80 тысяч автомобилей в сутки. Шестиполосный участок пропускает 100 тысяч автомобилей в сутки, что несомненно позволит автомобилистам передвигаться быстро, комфортно, а главное безопасно", - отметил министр транспорта Евгений Дитрих в ходе церемонии открытия движения. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Как отметил глава Минтранса, все планы реконструкции дорог в Ленинградской области будут сохранены. Часть работ на следующих участках уже запланирована, они будут выполнены в формате капитального ремонта.

К реализации проекта федеральные дорожники приступили в 2014 году. Первый этап работ был завершен с опережением срока на 1 год. В 2017 году открыли участок трассы Р-23 протяженностью 12,4 км в обход населенных пунктов Зайцево, Ижора, Большое Верево, Малое Верево и Вайя. В этом году почти на четыре месяца быстрее графика окончен II этап работ. Реконструирован существующий обход Гатчины протяженностью 10,6 км до населенного пункта Большие Колпаны. Трасса расширена с двух полос до шести, реконструированы пять путепроводов, в том числе два через железнодорожные пути и три в составе транспортных развязок в разных уровнях на пересечении трассы Р-23 с региональной дорогой 41К-100 Гатчина - Куровицы и федеральной А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", пояснили в Минтрансе.

Транспортный обход Гатчины в составе федеральной дороги Р-23 - одно из самых загруженных направлений на подъезде к Санкт-Петербургу. Трасса Р-23 входит в европейский маршрут E95, обеспечивает выход Санкт-Петербурга и Ленобласти к Республике Беларусь, Украине, странам Прибалтики.