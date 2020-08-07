Новости

Российские полярники в Антарктиде в 2024 году получат новый дом 22:21
Неизвестный на каршеринге обстрелял из травмата человека на юге Москвы 22:01
В Азербайджане загорелся газопровод 22:00
Сильный лесной пожар угрожает резиденции Наполеона в Фонтенбло 21:51
Умер знаменитый тренер по плаванию Геннадий Турецкий 21:48
"Зенит" получил Суперкубок России на вечное хранение 21:38
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса более 9 440 человек 21:06
На реконструированном участке трассы Р-23 открыли движение 20:47
В результате взрыва в Бейруте погибли граждане нескольких стран 20:18
В КХЛ заявили о 53 заболевших коронавирусом в клубах лиги 20:00
Платформу ФНС для льготных кредитов будут развивать совместно с банками 19:58
Володин прокомментировал маркировку аккаунтов в Twitter 19:17
Володин заявил о серьезных перспективах Союзного государства 18:58
МИД обвинил Twitter и Facebook в двойных стандартах 18:52
В Индии самолет при посадке выкатился за пределы взлетной полосы 18:49
Подавший сигнал тревоги самолет сел в Шереметьево 18:37
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2" 18:30
Ловрен дебютирует за "Зенит" в матче с "Локомотивом" 18:05
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, его брат Алексей - нет 18:05
Советник президента РФ оценил прогноз Гейтса о "катастрофе хуже COVID" 18:05
В 2021 году США проведут аналог конкурса "Евровидение" 17:59
Певице Глюкозе запретили на три года въезд на Украину 17:24
Москва и Минск сближают позиции по отмене роуминга 17:23
Летевший из Ставрополя в Москву самолет подал сигнал тревоги 17:01
В Якутии добыт крупнейший цветной алмаз России 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
07.08.2020 21:38
Рубрика: Спорт

"Зенит" получил Суперкубок России на вечное хранение

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Питерский "Зенит" в пятый раз завоевал Суперкубок страны, одолев столичный "Локомотив" со счетом 2:1. Этот результат позволил "сине-бело-голубым" получить трофей на вечное хранение.

Фото: РИА Новости
"Зенит" и "Локомотив" откроют сезон матчем за Суперкубок России по футболу

По регламенту подобное происходит при условии, если команда трижды подряд взяла Кубок или пять раз в сумме. В 2013 году в клубную коллекцию Суперкубок насовсем пополнил ЦСКА. К слову, именно армейцы являются рекордсменами по числу побед в этих матчах: "красно-синие" завоевали трофей семь раз, "Зенит" - пять раз, "Локомотив" - трижды.

В сегодняшней игре "Зенита" с "Локомотивом" у победителей отличились Артем Дзюба с Магомедом Оздоевым, а у "красно-зеленых" забил Ведран Чорлука.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2"
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
Кокорин: Хочу вернуть тот "Спартак", который все любят
Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная