"Зенит" получил Суперкубок России на вечное хранение

Питерский "Зенит" в пятый раз завоевал Суперкубок страны, одолев столичный "Локомотив" со счетом 2:1. Этот результат позволил "сине-бело-голубым" получить трофей на вечное хранение.

По регламенту подобное происходит при условии, если команда трижды подряд взяла Кубок или пять раз в сумме. В 2013 году в клубную коллекцию Суперкубок насовсем пополнил ЦСКА. К слову, именно армейцы являются рекордсменами по числу побед в этих матчах: "красно-синие" завоевали трофей семь раз, "Зенит" - пять раз, "Локомотив" - трижды.

В сегодняшней игре "Зенита" с "Локомотивом" у победителей отличились Артем Дзюба с Магомедом Оздоевым, а у "красно-зеленых" забил Ведран Чорлука.