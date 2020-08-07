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07.08.2020 17:54
Рубрика: Власть

В Крыму продлили запрет на работу хостелов и проведение конференций

Текст: Сергей Винник

В Крыму на месяц продлен запрет на работу хостелов и проведение конференций. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова размещен на портале правительства республики.

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Как следует из текста документа, запрет на предоставление соответствующих услуг перенесен с 1 августа на 1 сентября 2020. До этой даты организациям и индивидуальным предпринимателям запрещается предоставлять услуги размещения в хостелах, нельзя проводить конференции, иную образовательную деятельность. Запрет также касается работы кружков и секций.

Указ главы Крыма о введении режима повышенной готовности был введен 17 марта 2020 года. Поэтапные снятия ограничений в Крыму начались 15 июня. С 1 июля полуостров открыт для туристов с материковой части РФ, и до сегодняшнего дня Крым посетили уже почти полтора миллиона человек.

Согласно данным, которые озвучил в социальных сетях сам Сергей Аксенов, за последние сутки коронавирусной инфекцией в Крыму заболели 24 человека. В общей сложности в республике выявлено 1410 случаев заболевания COVID-19.

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