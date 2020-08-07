На Урале ветерану вернули деньги за купленный в 10 раз дороже массажер

Ветерану труда из Нижнего Тагила удалось в суде доказать нарушение своих потребительских прав, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В начале года он по совету индивидуального предпринимателя приобрел гидромассажер немецкого производства для лечения, стоимость которого в десять раз превышала рыночную.

Продавцом оказался человек, который вместе с напарником в январе проводил бесплатную ревизию пластиковых окон у ветерана дома. Увидев, что 77-летнему дедушке трудно самостоятельно передвигаться, он предложил купить гидромассажный аппарат. Стоимость вышла немаленькая - 50 тысяч рублей. Такая сумма лежала на счету покупателя в банке, он ее скопил на предстоящую хирургическую операцию.

Чтобы снять деньги, мошенники отвезли ветерана в кредитную организацию, а затем оформили договор купли-продажи. Прибор вскоре пенсионеру доставили, но позже он узнал, что в розничной сети тот продается за пять тысяч рублей и заявил об обмане в районную прокуратуру. Находчивые коммерсанты не предоставили полную и достоверную информацию о гидромассажере, что стало поводом для обращения прокурора в суд.

Районная инстанция удовлетворила его требования, взыскав с ИП уплаченную за аппарат сумму и штраф в размере 25 тысячи рублей.

Между тем

Управление Роспотребнадзора в Первоуральске помогло потребителю отстоять право на возврат средств за неоказанные медицинские услуги.

Клиент взял кредит и заключил договор на комплексное лечение с "Медикал Групп" (медицинский центр "Globalmed", о деятельности которого уже писала "РГ"). Осознав неэффективность процедур, он договор расторгнул, но деньги за вторую часть лечения (45 тысяч рублей) так и не получил.

Территориальный орган Роспотребнадзора согласился защитить его интересы перед судом. Органы правосудия заставили ответчика возместить потребителю 125 тысяч рублей (включая компенсацию морального вреда).