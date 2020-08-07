Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому снимаются ограничения на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Речь идет о девяти лекарственных средствах, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Напомним, включенные в список ЖНВЛП зарубежные медикаменты не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС. И теперь это правило больше не распространяется, в частности, на филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. Эти препараты используются в ситуациях со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей, а также при лечении орфанных заболеваний у детей.

Ранее стало известно, правительство расширит перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться в России. В новый список войдут 215 позиций из перечня ЖНВЛП, в том числе - препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России.