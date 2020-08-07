Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4766; 2020, N 22, ст. 3383) следующие изменения:

1) часть 22 статьи 17 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом", дополнить предложением следующего содержания: "При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части решения общего собрания членов товарищества могут быть приняты путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования.";

2) статью 54 дополнить частью 34 следующего содержания:

"34. Решение общего собрания членов товарищества в 2020 году может быть принято путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, предусмотренным частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования.".

Президент Российской Федерации В. Путин