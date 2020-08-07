Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах

Наряду с платными автодорогами Минтранс РФ прорабатывает возможность повышения скоростного лимита на бесплатных дорогах высших технических категорий - первой и второй. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

"У нас в ряде регионов есть прекрасные дороги, на которых (предельная - прим. "РГ") скорость может быть увеличена", - заявил он РИА Новости, уточнив, что речь идет в первую очередь о дорогах высших технических категорий: первой и второй.

По словам главы Минтранса, эти дороги по показателям ширины полос, радиусам поворота и другим техническим параметрам полностью подходят для быстрого и безопасного передвижения.

"Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости", - отметил Евгений Дитрих, затруднившись уточнить сроки принятия окончательного решения по данному поводу.

Категория автомобильной дороги - характеристика, отражающая принадлежность автомобильной дороги соответствующему классу и определяющая технические параметры.

Автодороги по транспортно-эксплуатационным качествам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от: количества и ширины полос движения; наличия центральной разделительной полосы; типа пересечений с автомобильными, железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками; условий доступа на автомобильную дорогу с примыканиями в одном уровне.

"РГ" уже сообщала, что ранее рассматривались варианты повышения скоростного лимита на дорогах, на которых нет пересечений в одном уровне, а встречные потоки разделены. Эти дороги относятся к категориям 1б, 1в, они обеспечивают безопасное движение на скорости 120 км/ч. Таких дорог в федеральной дорожной сети около 6 тысяч километров. Максимальная разрешенная скорость на них по Правилам дорожного движения - 90 км/ч.