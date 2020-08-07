Состояние Марка Цукерберга превысило 100 миллиардов долларов

Список "стомиллиардеров", то есть людей, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов, пополнился именем. Им стал основатель Facebook Марк Цукерберг, передает Bloomberg.

Цукерберг сумел попасть в этот престижный клуб в том числе благодаря росту акции Facebook на новостях о запуске сервиса Reels, который станет главным конкурентом китайскому TikTok.

Сообщается, что в топе лидеров без изменений: самым богатым человеком мира является глава Amazon Джефф Безос - его состояние оценивается в 190 миллиардов долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс на втором месте с 120 миллиардами долларов.