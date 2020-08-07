Советник президента РФ оценил прогноз Гейтса о "катастрофе хуже COVID"

"В словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового", - заявил в интервью РИА Новости советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Он также отметил, что уже сейчас нужно "приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат".

Напомним, что ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что скоро мир столкнется с глобальным кризисом, который пострашнее и хуже, чем последствия от нашествия COVID-19. Руслан Эдельгериев тоже признал, что ущерб от климатических изменений намного выше, чем от международного кризиса, связанного с коронавирусом. При этом советник президента России подчеркнул, что если затраты на предотвращение климатических изменений для США составляют 100 долларов за тонну СО2, то для России с ее значительным потенциалом повышения энергоэффективности, очевидно, "затраты на тонну сокращенных выбросов будут существенно ниже, что было доказано еще при реализации Киотских проектов сокращения выбросов".

Руслан Эдельгериев также обратил внимание на то, что российские наукоемкие инновационные проекты позволяют сохранить экологию и уменьшить операционные затраты предприятий, то есть помогают экономическому развитию и снижают нагрузку на среду обитания.