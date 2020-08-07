Новости

Володин прокомментировал маркировку аккаунтов в Twitter 19:17
Володин заявил о серьезных перспективах Союзного государства 18:58
МИД обвинил Twitter и Facebook в двойных стандартах 18:52
В Индии самолет при посадке выкатился за пределы взлетной полосы 18:49
Подавший сигнал тревоги самолет сел в Шереметьево 18:37
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2" 18:30
Ловрен дебютирует за "Зенит" в матче с "Локомотивом" 18:05
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, его брат Алексей - нет 18:05
Советник президента РФ оценил прогноз Гейтса о "катастрофе хуже COVID" 18:05
В 2021 году США проведут аналог конкурса "Евровидение" 17:59
Певице Глюкозе запретили на три года въезд на Украину 17:24
Москва и Минск сближают позиции по отмене роуминга 17:23
Летевший из Ставрополя в Москву самолет подал сигнал тревоги 17:01
В Якутии добыт крупнейший цветной алмаз России 16:57
В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер 16:56
Умер актер из "Сумеречной зоны" Брент Карвер 16:49
Посол Молдавии в РФ рассказал о нюансах отношений с Россией 16:45
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" 16:34
Парижский суд оставил россиянина Винника под стражей 16:29
Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану 16:22
В центре Москвы из-за киносъемок перекроют улицы 16:16
Британцы назвали главный российский автомобиль 16:09
Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить ситуацию на постсоветском пространстве 16:07
Эрдоган: Турция возобновила буровые работы в Средиземном море 15:39
В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
07.08.2020 18:05
Рубрика: Общество

Советник президента РФ оценил прогноз Гейтса о "катастрофе хуже COVID"

Текст: Владимир Емельяненко

"В словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового", - заявил в интервью РИА Новости советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Он также отметил, что уже сейчас нужно "приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат".

Фото: РИА Новости
Как животные могут помочь с таянием вечной мерзлоты

Напомним, что ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что скоро мир столкнется с глобальным кризисом, который пострашнее и хуже, чем последствия от нашествия COVID-19. Руслан Эдельгериев тоже признал, что ущерб от климатических изменений намного выше, чем от международного кризиса, связанного с коронавирусом. При этом советник президента России подчеркнул, что если затраты на предотвращение климатических изменений для США составляют 100 долларов за тонну СО2, то для России с ее значительным потенциалом повышения энергоэффективности, очевидно, "затраты на тонну сокращенных выбросов будут существенно ниже, что было доказано еще при реализации Киотских проектов сокращения выбросов".

Руслан Эдельгериев также обратил внимание на то, что российские наукоемкие инновационные проекты позволяют сохранить экологию и уменьшить операционные затраты предприятий, то есть помогают экономическому развитию и снижают нагрузку на среду обитания.

Общество Экология

Главное сегодня

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2"
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше