Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 31, ст. 3225; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 22, ст. 2563; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; 2010, N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348, 4349, 4357; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4225; 2017, N 25, ст. 3592; N 27, ст. 3925; N 52, ст. 7920; 2018, N 1, ст. 70; N 17, ст. 2424; N 32, ст. 5088; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8440; 2019, N 25, ст. 3169; N 30, ст. 4150; N 31, ст. 4418; N 48, ст. 6739; N 52, ст. 7772, 7813; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 июля 2020 года, N 0001202007200055) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2:

а) в подпункте 15 слова "Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах" заменить словами "Не является публичным размещение на организованных торгах ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо ценных бумаг, на размещение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также размещение ценных бумаг с использованием инвестиционных платформ";

б) в подпункте 17 слова "Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах, а также размещение ценных бумаг с использованием инвестиционных платформ" заменить словами "Не является публичным обращение на организованных торгах ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо ценных бумаг, на обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также совершение сделок с ценными бумагами с использованием инвестиционных платформ";

в) в абзаце первом подпункта 23 слова ", за исключением договора репо" заменить словами "(за исключением договора репо, а также опционного договора, заключенного с физическим лицом в связи с исполнением им трудовых обязанностей на основании трудового договора или в связи с участием физического лица в органах управления хозяйственного общества)";

г) дополнить подпунктом 231 следующего содержания:

"231) номинал обязательства производного финансового инструмента - размер денежной суммы, исходя из которой определяются денежные требования сторон (стороны) договора, являющегося производным финансовым инструментом. При этом номинал обязательства может определяться в твердой денежной сумме или в порядке, установленном указанным договором;";

д) дополнить подпунктами 29 и 30 следующего содержания:

"29) квалифицированный инвестор - квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Федеральным законом;

30) квалифицированный инвестор в силу федерального закона - лицо, указанное в пункте 2 статьи 512 настоящего Федерального закона.";

2) в статье 3:

а) в пункте 31 слова "могут находиться на специальном брокерском счете (счетах)" заменить словами "должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании";

б) в пункте 5 первое предложение изложить в следующей редакции: "Брокер вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершаются такие сделки (заключаются такие договоры), является квалифицированным инвестором.", третье предложение исключить;

в) в пункте 6:

в подпункте 1 слова "брокера, депозитария и биржи" заменить словами "брокера, депозитария, клиринговой организации и биржи";

в подпункте 2 слова "возмещению клиенту" заменить словами "уплате клиенту денежной суммы в размере", слово "причиненных" заменить словами "понесенных клиентом", слова "брокера, биржи" заменить словами "брокера, депозитария, клиринговой организации и биржи";

г) дополнить пунктами 61 - 63 следующего содержания:

"61. Последствием приобретения брокером ценных бумаг в нарушение требований подпункта 4 пункта 1 статьи 31 настоящего Федерального закона является возложение на брокера обязанности по приобретению за свой счет у клиента ценных бумаг по требованию клиента и по возмещению клиенту всех расходов, понесенных при совершении указанных сделок, включая расходы на оплату услуг брокера, депозитария, клиринговой организации и биржи. Предусмотренное настоящим пунктом последствие применяется в случае нахождения приобретенных ценных бумаг в распоряжении брокера. При отсутствии приобретенных ценных бумаг в распоряжении брокера применяется последствие, предусмотренное пунктом 62 настоящей статьи.

62. Последствием заключения брокером договора в нарушение требований подпунктов 1 - 3 и 5 пункта 1 статьи 31 настоящего Федерального закона является возложение на брокера обязанности по возмещению клиенту убытков, понесенных клиентом в связи с заключением и исполнением договора, в том числе всех расходов, понесенных клиентом при совершении указанной сделки, включая расходы на оплату услуг брокера, депозитария, клиринговой организации и биржи.

63. В случае нарушения брокером требований пункта 6 статьи 31, статьи 512-1 настоящего Федерального закона о проведении тестирования применяется последствие, установленное пунктом 61 или 62 настоящей статьи.";

д) пункт 7 после слов "подпунктом 1 пункта 6" дополнить словами "или пунктом 61";

е) в пункте 8 слова "пунктом 6" заменить словами "пунктами 6 - 63";

3) дополнить статьей 31 следующего содержания:

"Статья 31. Особенности исполнения поручения клиента - физического лица

1. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами, поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в соответствии со статьей 512-1 настоящего Федерального закона, при условии, что такое поручение подается в отношении:

1) сделок, по которым брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;

2) сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества клиента брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;

3) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

4) сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 2 настоящей статьи;

5) договоров репо, за исключением договоров, соответствующих условиям пункта 5 настоящей статьи.

2. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок по приобретению:

1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона) при одновременном соблюдении следующих условий:

облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

3) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

4) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

5) государственных ценных бумаг Российской Федерации;

6) не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

7) не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется иностранным фондовым индексом, входящим в перечень, определенный Банком России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

8) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

3. Содержание и порядок предоставления информации, указанной в подпунктах 6 и 7 пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

4. Исполнение поручения клиента - физического лица на заключение договора, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

5. Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

1) исполнением такого поручения является заключение договора репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

2) брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении брокера либо подлежит поступлению брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента, и брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному поручением.

6. Брокер отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата тестирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

7. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного брокером после получения поручения клиента - физического лица, брокер вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

1) брокер предоставит клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - уведомление о рискованном поручении). При этом в уведомлении о рискованном поручении должно быть указано, что совершение сделок и операций с финансовым инструментом, в отношении которого получено поручение, для клиента не является целесообразным;

2) клиент - физическое лицо заявит брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - заявление о принятии рисков);

3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность брокера за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

8. Брокер обязан хранить заявление о принятии рисков не менее трех лет со дня его получения.

9. Содержание, форма уведомления о рискованном поручении, порядок предоставления уведомления о рискованном поручении, порядок направления заявления о принятии рисков, порядок хранения заявления о принятии рисков устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами.

10. Отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа брокера от исполнения поручения.

11. В случаях, предусмотренных договором, брокер при наличии положительного результата тестирования отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица и проводит его повторное тестирование.";

4) статью 41:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Договоры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут заключаться с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, только при условии, что такое лицо признано форекс-дилером квалифицированным инвестором, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Последствием нарушения форекс-дилером требований настоящего пункта, в том числе в результате неправомерного признания физического лица квалифицированным инвестором, является возложение на форекс-дилера обязанности по возмещению такому лицу убытков, причиненных в связи с заключением указанных договоров, в том числе всех расходов, понесенных физическим лицом при их заключении.";

б) дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:

"91. Форекс-дилер вправе заключать с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, договоры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) сумма денежных средств этого физического лица, предоставленных в обеспечение форекс-дилеру, с учетом переоценки обязательств из заключаемого договора и ранее заключенных с ним договоров, не станет меньше размера требуемого обеспечения, рассчитанного в порядке, установленном базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров. При этом размер требуемого обеспечения рассчитывается исходя из того, что значение двухдневного изменения курса иностранной валюты и (или) валютной пары к рублю в 99 процентах случаев находится в пределах одностороннего доверительного интервала в распределении таких значений не менее чем за последние 365 дней;

2) получение положительного результата тестирования этого физического лица, проведенного в соответствии со статьей 512-1 настоящего Федерального закона.

92. Последствием нарушения форекс-дилером требований пункта 91 настоящей статьи является возложение на форекс-дилера обязанности по возмещению физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, убытков, причиненных в связи с заключением им договоров с форекс-дилером, в том числе всех расходов, понесенных физическим лицом при их заключении.";

5) в части седьмой статьи 5 слова "и заключать договоры" заменить словами "ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо заключать договоры";

6) в пункте 1 статьи 61:

а) в абзаце втором слова "страховым брокером информации о своих услугах и (или) выпущенных (эмитированных) ими финансовых инструментах при условии, что предоставляемая информация не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации." заменить словами "страховым брокером:";

б) дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"информации о своих услугах и (или) выпущенных (эмитированных) ими финансовых инструментах при условии, что предоставляемая информация не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации;

информации, связанной с финансовыми инструментами, если лицо, которому предоставляется такая информация, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона и информация содержит прямое указание на то, что она не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предоставляется лицу в качестве квалифицированного инвестора в силу федерального закона.";

в) абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами пятым и шестым;

7) в пункте 13 статьи 7 слова "Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний" заменить словами "Депозитарии вправе зачислять на счет депо владельца ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если депонент";

8) в статье 8:

а) абзац двенадцатый пункта 1 после слов "предназначенных для квалифицированных инвесторов," дополнить словами "либо ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов,";

б) в пункте 311 слова ", а также документы, связанные с регистрацией выпуска акций таким держателем реестра" исключить;

9) подпункт 2 пункта 15 статьи 87 после слова "выпуска" дополнить словами ", в том числе", дополнить словами ", если такие выплаты осуществляются до погашения указанных облигаций";

10) в статье 14:

а) в пункте 2 третье предложение изложить в следующей редакции: "Организаторы торговли вправе устанавливать дополнительные требования к ценным бумагам, допускаемым к организованным торгам.";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Биржа вправе осуществлять листинг ценных бумаг путем их включения в котировальные списки, являющиеся частью списка допущенных к организованным торгам ценных бумаг. Правила включения ценных бумаг в котировальные списки и их исключения из котировальных списков должны соответствовать требованиям нормативных актов Банка России.";

в) пункт 7 после слов "такие договоры репо" дополнить словами ", за исключением договоров репо, ценными бумагами по которым являются клиринговые сертификаты участия,";

11) в абзаце четвертом пункта 2 статьи 151 слова "ВЭБ.РФ", вправе" заменить словами "ВЭБ.РФ" либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному в Федеральном законе от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вправе", после слов "предоставления займов" дополнить словами ", в том числе приобретения размещаемых облигаций,", после слов "займа (кредита)" дополнить словами ", в том числе облигационного займа,", дополнить словами "и залогом указанных облигаций";

12) в подпункте 7 пункта 1 статьи 22 слова "одновременно с регистрацией" заменить словами "в отношении";

13) в статье 23:

а) слова "В случае" заменить словами "1. В случае";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. В случае регистрации проспекта ценных бумаг раскрываемая эмитентом или уполномоченным им лицом информация о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, в том числе содержащаяся в рекламе таких ценных бумаг, должна соответствовать проспекту ценных бумаг.";

14) в пункте 28 статьи 275-3 слова "ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет)" заменить словами "отчета эмитента";

15) статью 302 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Правила настоящей статьи применяются также к ценным бумагам, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.";

16) в пункте 19 статьи 42 слово "первичному" исключить;

17) в статье 511:

а) пункт 41 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) соблюдаются требования, установленные пунктами 41-1 - 41-3 настоящей статьи в зависимости от вида ценных бумаг иностранного эмитента.";

б) дополнить пунктами 41-1 - 41-3 следующего содержания:

"41-1. Акции иностранного эмитента или ценные бумаги другого иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении таких акций, могут быть допущены к публичному обращению в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи при условии, что такие акции входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России, либо организатором торговли с участником торгов заключен договор, в соответствии с которым указанный участник торгов принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов такими акциями или ценными бумагами, удостоверяющими права в отношении таких акций, на условиях, установленных этим договором.

41-2. Ценные бумаги, относящиеся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, могут быть допущены к публичному обращению в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи, если доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется иностранным фондовым индексом, входящим в перечень, указанный в пункте 41-1 настоящей статьи, либо иным иностранным фондовым индексом при условии заключения организатором торговли с участником торгов договора, в соответствии с которым указанный участник торгов принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов такими ценными бумагами. Банк России вправе установить дополнительные требования для допуска таких ценных бумаг к организованным торгам.

41-3. Облигации иностранного эмитента могут быть допущены к публичному обращению в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи при условии, что такие облигации предусматривают право их владельцев на получение в предусмотренный в них срок их номинальной стоимости и дохода.";

в) дополнить пунктом 44 следующего содержания:

"44. Допущенные к публичному обращению в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи ценные бумаги в случае несоблюдения в течение шести месяцев условий, указанных в пунктах 41 - 41-3 настоящей статьи, подлежат делистингу либо допуску к организованным торгам по правилам абзаца второго пункта 14 настоящей статьи.";

г) в абзаце первом пункта 12 второе предложение исключить;

д) в пункте 14:

в абзаце первом слова "на обращение таких ценных бумаг" заменить словами "на размещение и обращение таких ценных бумаг", слова "для обращения" заменить словами "для размещения и обращения";

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: "Указанные организованные торги не являются публичным размещением и (или) публичным обращением ценных бумаг.";

18) в статье 512:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 103 следующего содержания:

"103) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;";

б) в пункте 4:

в подпункте 2 после слов "опыт работы" дополнить словами ", непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок,", слова ", которые совершали сделки с ценными бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами" заменить словами "либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России";

в подпункте 5 слова "или квалификационный аттестат" заменить словами "или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России";

в) пункт 7 после слова "управляющими," дополнить словом "форекс-дилерами,";

г) в пункте 9 слова "видов ценных бумаг" заменить словами "видов сделок или ценных бумаг";

д) дополнить пунктом 101 следующего содержания:

"101. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором лицо, осуществившее такое признание, обязано проинформировать физическое лицо о последствиях такого признания. Члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка осуществляют указанное информирование в порядке и форме, которые установлены соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".";

е) дополнить пунктом 121 следующего содержания:

"121. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.";

ж) дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:

"15. После признания физического лица квалифицированным инвестором лицо, осуществившее такое признание, не менее одного раза в год обязано информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом лицо, осуществившее такое признание, обязано указать также последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

16. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.";

19) дополнить статьей 512-1 следующего содержания:

"Статья 512-1. Тестирование физического лица

1. Тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, вправе проводить брокер, форекс-дилер и иные лица, указанные в федеральных законах (далее - тестирующее лицо), в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - базовый стандарт защиты прав инвесторов).

2. Тестирование проводится путем получения ответов физического лица на вопросы, которые определяются соответствующим базовым стандартом защиты прав инвесторов. При проведении тестирования физическому лицу могут быть заданы дополнительные вопросы, определенные внутренними документами тестирующего лица (далее - дополнительные вопросы тестирования). При этом отрицательный результат тестирования не может быть скорректирован результатом ответов на дополнительные вопросы тестирования. Все вопросы тестирования должны быть составлены таким образом, чтобы полученные ответы на них могли позволить оценить опыт и знания тестируемого физического лица, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок и оказываемых услуг. Тестирование проводится бесплатно.

3. Тестирование физического лица может проводиться независимо от подачи им поручения либо осуществления иных действий, необходимых для заключения договоров, требующих положительного результата тестирования. После получения положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных договором. Повторное тестирование проводится бесплатно.

4. Правила и процедура проведения тестирования, перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования таких перечней в зависимости от сделок и (или) договоров, в отношении которых проводится тестирование, требования к порядку формирования перечней дополнительных вопросов тестирования, порядок определения положительного или отрицательного результата тестирования, порядок хранения сведений о результатах тестирования, форма и порядок направления физическому лицу уведомления о результате тестирования устанавливаются базовым стандартом защиты прав инвестора.

5. Тестирующее лицо вправе на основании договора привлекать для проведения тестирования профессионального участника рынка ценных бумаг. За нарушение требований настоящей статьи к тестирующему лицу, которое привлекло профессионального участника рынка ценных бумаг, применяются последствия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.";

20) в статье 514:

а) дополнить пунктами 51 - 55 следующего содержания:

"51. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет физического лица не на биржевых торгах может заключать только брокер или управляющий. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, с физическим лицом не на биржевых торгах может заключать только брокер, действуя от своего имени и за свой счет либо за счет своего клиента.

52. Договоры, указанные в пункте 51 настоящей статьи, могут заключаться брокером или управляющим с физическим лицом либо за его счет при условии, что оно признано квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Федеральным законом либо если физическое лицо не признано квалифицированным инвестором при одновременном соблюдении следующих условий:

1) договор предусматривает право физического лица или лица, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого физического лица или лица, действующего за счет физического лица, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

2) информация о порядке определения и (или) расчета показателей, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, информация о ежедневных значениях таких показателей за период, составляющий не менее одного года, раскрываются организатором торговли, иностранной биржей, репозитарием, информационным агентством либо иным юридическим лицом, которое соответствует критериям, установленным базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами, и включено саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, в список лиц, раскрывающих информацию о динамике таких показателей;

3) производный финансовый инструмент не предусматривает обязанность стороны или сторон передать другой стороне товар либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом.

53. Последствием нарушения юридическим лицом, не являющимся брокером или управляющим, условий, предусмотренных пунктом 52 настоящей статьи, является возложение на такое юридическое лицо обязанности по требованию физического лица вернуть все полученное по договору, являющемуся производным финансовым инструментом, и возместить все расходы, понесенные этим физическим лицом при заключении указанного договора.

54. Последствием нарушения брокером или управляющим условий, предусмотренных пунктом 52 настоящей статьи, является возложение на брокера или управляющего обязанности по возмещению физическому лицу убытков, причиненных в связи с заключением и исполнением договора, являющегося производным финансовым инструментом, в том числе всех расходов, понесенных при его заключении, включая расходы на оплату услуг брокера, управляющего, клиринговой организации.

55. Требования, вытекающие из договоров, заключенных в соответствии с требованиями и условиями пунктов 51 и 52 настоящей статьи, подлежат судебной защите.";

б) пункт 7 после слов "в силу федерального закона," дополнить словами "случаи, когда физическое лицо заключает указанные договоры с брокером или управляющим,".

Статья 2

В подпункте 13 пункта 1 статьи 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2009, N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 29; 2017, N 31, ст. 4782; 2018, N 30, ст. 4544) слово "ежеквартальные" исключить.

Статья 3

Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 30, ст. 4084; 2019, N 30, ст. 4150; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 июля 2020 года, N 0001202007200055) дополнить статьей 211 следующего содержания:

"Статья 211. Особенности выдачи инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов физическим лицам

1. Прием заявки на выдачу инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, от физического лица, не признанного управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением следующих случаев:

1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи;

2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев.

2. В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий:

1) управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее - уведомление о рисках). При этом в уведомлении о рисках должно быть указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда для указанного лица не является целесообразным;

2) физическое лицо заявит управляющей компании о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее - заявление о принятии рисков);

3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 тысяч рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, на которые выдается инвестиционный пай при формировании фонда.

3. Управляющая компания обязана хранить заявление о принятии рисков в течение всего срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также в течение трех лет после прекращения такого паевого инвестиционного фонда. Содержание, форма уведомления о рисках, порядок предоставления уведомления о рисках, порядок направления заявления о принятии рисков, порядок хранения заявления о принятии рисков устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых управляющими компаниями, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

4. Последствием нарушения положений настоящей статьи является обязанность управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:

1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее шести месяцев после дня предъявления указанного требования;

2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, или сумму денежных средств в размере стоимости имущества, переданного владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату (включая величину надбавки, удержанной при их выдаче), и процентов на указанные суммы, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев.".

Статья 4

Внести в статью 12 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2013, N 51, ст. 6695; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4163; 2018, N 53, ст. 8440, 8463, 8480; 2019, N 31, ст. 4430; Российская газета, 2020, 16 июля) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 2:

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) приобретающих облигации микрофинансовой компании при их размещении на организованных торгах, если такие облигации или микрофинансовая компания - эмитент таких облигаций либо лицо, предоставившее обеспечение по таким облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;";

б) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) приобретающих облигации микрофинансовой компании, не указанные в подпункте "в" настоящего пункта и предназначенные для квалифицированных инвесторов, если такие физические лица признаны квалифицированными инвесторами;";

2) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Если облигации микрофинансовой компании не допущены к организованным торгам и такие облигации или микрофинансовая компания - эмитент таких облигаций либо лицо, предоставившее обеспечение по таким облигациям, не имеют кредитного рейтинга не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, то на размещение и обращение таких облигаций распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.".

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункты "г" и "д" пункта 1, подпункты "б", "г" - "е" пункта 2, пункты 3 - 5 и 7, подпункт "а" пункта 8, пункт 15, подпункты "а" - "в" пункта 17, подпункты "б" - "ж" пункта 18, пункт 19 статьи 1, статья 3, части 3 - 5, 7 и 8 настоящей статьи вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

3. Физические лица, признанные квалифицированными инвесторами до 1 апреля 2022 года, сохраняют статус квалифицированного инвестора в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг, по которым они были признаны квалифицированными инвесторами.

4. Физические лица, заключившие до 1 апреля 2022 года с форекс-дилером договоры, указанные в пункте 1 статьи 41 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", считаются признанными квалифицированными инвесторами с 1 апреля 2022 года в отношении таких договоров. Форекс-дилер обязан включить в реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, физических лиц, указанных в настоящей части.

5. Последствие, предусмотренное пунктом 44 статьи 511 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не применяется, если ценные бумаги иностранных эмитентов, в отношении которых не соблюдается только условие подпункта 5 пункта 41 указанной статьи, допущены к публичному обращению до дня вступления в силу настоящего Федерального закона либо по правилам части 7 настоящей статьи.

6. Российский организатор торговли, допустивший до дня вступления в силу настоящего Федерального закона к публичному обращению ценные бумаги иностранных эмитентов, в течение семи дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" список ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных им к публичному обращению.

7. Российский организатор торговли вправе без соблюдения требований пунктов 41 - 41-3 статьи 511 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего Федерального закона) допустить к публичному обращению ценные бумаги иностранных эмитентов, если такие ценные бумаги допущены к публичному обращению другим российским организатором торговли и включены в список ценных бумаг, указанный в части 6 настоящей статьи. При этом иные требования, связанные с допуском ценных бумаг иностранного эмитента к публичному обращению без заключения договора с таким эмитентом, применяются.

8. Требования об исполнении поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведении тестирования клиента - физического лица, установленные статьями 31 и 512-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не применяются в случае, если за счет указанного клиента до 1 апреля 2022 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в пункте 1 статьи 31 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в поручении или заявке физического лица.

9. Банк России вправе со дня вступления в силу настоящего Федерального закона установить требования к содержанию соответствующего базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" в части тестирования физических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, а также предоставления, содержания информации, уведомлений, и утвердить в соответствии с указанным Федеральным законом изменения (новую редакцию) базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций с учетом установленных требований в отношении тестирования, а также предоставления, содержания информации, уведомлений.

10. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона брокеры, форекс-дилеры и управляющие компании, являющиеся членами соответствующих саморегулируемых организаций, вправе проводить тестирование в случае утверждения в соответствии с частью 9 настоящей статьи изменений (новой редакции) соответствующего базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций. При этом такое предварительное тестирование проводится в соответствии с указанным стандартом, и при получении положительного результата проведение тестирования после 1 апреля 2022 года не требуется.

11. В случае, если размещение облигаций микрофинансовой компании началось до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, на размещение и обращение таких облигаций не распространяются ограничения, установленные частью 4 статьи 12 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Президент Российской Федерации В. Путин