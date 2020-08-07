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Рубрика: В мире

TikTok: Трамп подрывает доверие инвесторов к США

Текст: Владимир Шилов

Власти США подрывают доверие к себе со стороны международных инвесторов, заявили в пятницу в TikTok. Так в китайской компании прокомментировали введенный Вашингтоном запрет на проведение любых сделок с владельцем этого популярного приложения.

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Демарш Белого дома, говорится в опубликованном на сайте TikTok сообщении, "угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий".

В компании также обвинили Вашингтон во вмешательстве "в переговоры между частными предприятиями".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал два указа, которые де-факто запрещают деятельность сервисов TikTok и WeChat на территории США. После этого капитализация ведущих китайских технологических гигантов рухнула на рекордные 100 млрд долларов.

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