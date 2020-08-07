В ассенизаторской машине нашли 150 кг марихуаны

В Техасе полицейский из отдела по борьбе с наркотиками не побрезговал заглянуть в ассенизаторскую цистерну, и обнаружил там около полутора центнеров марихуаны.

Случай произошел неподалеку от города Флэтония на шоссе между Сан-Антонио и Хьюстоном. Здесь часто задерживают перевозчиков наркотиков, которые используют для своих делишек, как правило, коммерческий транспорт.

Полицейский Дэвид Смит остановил ассенизаторский Dodge 2014 с женщиной за рулем для обычной проверки. Водительского удостоверения у дамы не оказалось, кроме того, она сильно нервничала, что послужило основанием для досмотра машины.

В цистерне полицейский обнаружил четырнадцать больших вязанок марихуаны, тщательно упакованных в пластиковые пакеты. Они были обмазаны солидолом и перевязаны скотчем. Вес незаконного груза составил около 150 килограммов.