Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.08.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

В ассенизаторской машине нашли 150 кг марихуаны

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: www.facebook.com/sheriffkorenek Фото: www.facebook.com/sheriffkorenek
Фото: www.facebook.com/sheriffkorenek

В Техасе полицейский из отдела по борьбе с наркотиками не побрезговал заглянуть в ассенизаторскую цистерну, и обнаружил там около полутора центнеров марихуаны.

Фото: www.facebook.com/PolizeiOberfranken
Неприличный жест обошелся немецкому водителю в 1500 евро

Случай произошел неподалеку от города Флэтония на шоссе между Сан-Антонио и Хьюстоном. Здесь часто задерживают перевозчиков наркотиков, которые используют для своих делишек, как правило, коммерческий транспорт.

Полицейский Дэвид Смит остановил ассенизаторский Dodge 2014 с женщиной за рулем для обычной проверки. Водительского удостоверения у дамы не оказалось, кроме того, она сильно нервничала, что послужило основанием для досмотра машины.

В цистерне полицейский обнаружил четырнадцать больших вязанок марихуаны, тщательно упакованных в пластиковые пакеты. Они были обмазаны солидолом и перевязаны скотчем. Вес незаконного груза составил около 150 килограммов.