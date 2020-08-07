В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление

Синоптики зафиксировали в Москве рекордно высокое атмосферное давление. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

Сегодня, 7 августа, установлен новый метеорологический рекорд. В 6:00 атмосферное давление на ВДНХ повысилось до 755 мм ртутного столба, что равняется значению самого высокого давления для этого дня, которое наблюдалось в 1996 году. Но из-за антициклона давление продолжало расти и в 9:00 утра достигло отметки в 755,5 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве немного похолодает, но температура воздуха останется комфортной - плюс 23-25.