В салоне электрического Cadillac оказался гигантский экран

С конца 2022 года в продажу поступит первый полностью электрический Cadillac. Шоу-кар Liriq, онлайн-презентация которого прошла только-только, демонстрирует, каким он будет.

С первого взгляда бросаются в глаза необычные вытянутые пропорции нового кроссовера с покатой задней частью, коротким передним свесом и крупными колесами. Разработчики сообщают, что архитектура кузова с самого начала разрабатывалась именно для электромобиля, что позволило снять многие ограничения.

Помимо эффектных пропорций, Liriq может похвастать низким центром тяжести и оптимальным с точки зрения управляемости распределением веса по осям 50/50. Стандартные версии Liriq будут предлагаться с задним приводом, а самые динамичные получат привод на все колеса.

Фото: Пресс-служба Cadillac.

В интерьере кроссовера сочетается строгий стиль и суперсовременные решения, такие как 32-дюймовый дисплей повышенной четкости, растянувшийся почти на всю ширину передней панели. На него, помимо привычной информации и всяческих меню, выводится изображение с камер заднего вида.

Конечно, Liriq оснащен еще и проекционным дисплеем, причем он двухуровневый и использует технологию дополненной реальности. А еще для электрического кроссовера Cadillac разработана новая система активного шумоподавления с увеличенным количеством микрофонов, которая будет бороться с шорохом шин. Меломанов порадует аудиосистема AKG Studio с 19 динамиками.

Сообщается, что Cadillac Liriq будет использовать аккумуляторы GM Ultium нового поколения емкостью 100 кВт*ч, в которых использовано множество новых технологий. Заявленный запас хода неплохой, но не поражает воображение: 482 километра, то есть, на уровне современных Tesla.