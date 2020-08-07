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07.08.2020 14:07
Рубрика: Видео

Видео: мотоциклист спасся от наезда мусоровоза в придорожной канаве

Текст: Вадим Давыденко

Второй день рождения будет праздновать в начале августа 15-летний таиландец Чаванан Инмесуб, ускользнувший от верной смерти в провинции Районг на востоке страны. Потерявший управление мусоровоз всем весом обрушился на нашего героя-мотоциклиста и, казалось, выжить у Чаванана не было ни единого шанса, но он отделался лишь легким испугом и переломом ключицы, что в его ситуации равносильно выигрышу миллиона в лотерею

Фото: North Brunswick Рolice / https://patch.com/new-jersey/
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Как видно на ролике, водитель мусоровоза не смог вписаться в крутой поворот и, пытаясь удержаться на дороге, вывернул на встречную полосу (в королевстве левостороннее движение). Там грузовик смел с дороги белый пикап и, уже падая набок на обочине, накрыл собой мотоциклиста.

На свое счастье, за полсекунды до аварии Чаванан успел съехать с дороги на обочину: то ли растерялся, то ли, наоборот, мгновенно сообразил, что может его спасти. И оказался в канавке, накрытый перевернувшимся мусоровозом, но живой (кстати, присмотритесь-ка повнимательнее к видео: дворняга, меланхолично размышлявшая о смысле жизни на обочине, как раз там, где позже произошло столкновение, тоже выжила).

Из больницы он выпишется уже в ближайшие дни, а вот судьба водителей мусоровоза и пикапа неизвестна.

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#видео #авто