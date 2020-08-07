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07.08.2020 18:48
Рубрика: Общество

Вирусолог рассказал о противопоказаниях к прививке от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Перед вакцинацией человек должен быть здоров, у него не должно быть температуры, сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Он рассказал о противопоказаниях, при которых прививку делать нельзя.
Фото: РИА Новости
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Ученый объяснил, что в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать. "У него не должно быть температуры", - уточнил Альтштейн. Это - стандартное правило при проведении любой прививки.

Кроме того, от вакцинации следует отказаться при наличии аллергии. "Если человек знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться", - сказал ученый.

Других противопоказаний даже для пожилых людей нет, уточнил сегодня ученый в интервью радиостанции "Говорит Москва".

При этом директор НИЦ Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, под чьим руководством была разработана новая вакцина, предупреждал, что одно из противопоказаний - тяжелые аутоиммунные заболевания, а также некоторые хронические недуги, при которых больные принимают препараты, воздействующие на иммунную систему. "Любая вакцина может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями будет необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом", - уточнил академик.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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