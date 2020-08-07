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Вышел трейлер нового фильма автора "Вечного сияния чистого разума"

Новости
    07.08.2020, 14:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix показал первый трейлер новой режиссерской работы лауреата "Оскара" Чарли Кауфмана (сценарист "Вечного сияние чистого разума" и "Быть Джоном Малковичем") "Я подумываю со всем этим покончить" (I'm Thinking of Ending Things).

Фото: kinopoisk.ru
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В том, что лента будет запредельно чудесна, сомневаться не только абсурдно, но ещё и просто вредно.

По сюжету фильма Джейк (Джесси Племонс, "Во все тяжкие", "Фарго") отправляется на отдаленную семейную ферму, чтобы познакомить свою девушку (Джесси Бакли, "Чернобыль") с родителями.

Но затыка в том, что барышня хотела порвать с Джейком и теперь не знает, как внятно из ситуации выйти.

Фото: youtube.com/ SHOWTIME
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Но это, надо сказать, не самая большая ее проблема: как только пара приезжает на ферму, выясняется, что в доме Джейка творится что-то совсем уж странное, а его отец, мать (Тони Коллетт и Дэвид Тьюлис) и даже собака ведут себя крайне подозрительно эксцентрично. Чему шороху добавляет висящее на стене фото ребенка, в котором гостья узнает себя. Тогда как Джейк настаивает, что на снимке он.

В результате девушка начинает крепко сомневаться в том, что хоть что-то знала о Джейке. Да и о мироустройстве в целом.

В основе - одноименный роман Иана Рэйда, изданный, кстати, и на русском.

Релиз всего этого праздника - 4 сентября.

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