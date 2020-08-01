Вышел тизер четвертого сезона "Фарго"

На YouTube доступен тизер четвертого сезона великой криминальной антологии "Фарго", даже тридцать секунд которого вновь однозначно убеждают - будет там как минимум ничуть не хуже, чем в трех предыдущих.

А они, как вы все помните, конечно же, - красот неописуемых.

Одну из центральных ролей в шоу сыграет комик Крис Рок. Плюс Джейсон Шварцман ("Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт"), Бен Уишоу ("Парфюмер", "Девушка из Дании", "Мэри Поппинс возвращается"), Джесси Бакли ("Табу", "Чернобыль"), Сальваторе Эспозито ("Гоморра"), Джереми Харрис ("Легион", "Отжиг"), Гаэтано Бруно ("Горбачев"), Франческо Аквароли ("Догмэн", "Субура"), Тимоти Олифант ("Дэдвуд", "Диета из Санта-Клариты").

Шоураннер - яхонтовый наш Ной Хоули. Братья Коэн - сопродюсеры.

Новая дата премьеры все еще неизвестна - по понятной причине. "Скоро", - обещают.

Действие сезона развернется в пятидесятые годы и расскажет о противостоянии итальянской и афроамериканской ОПГ, после многих лет конфликтов решившиеся на перемирие - на специфических условиях.