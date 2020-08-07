Новости

ЦПВС: Боевики пытаются атаковать российскую базу Хмеймим 00:54
Захвативший заложников в Гавре сдался полиции 00:25
Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы 00:20
Советник Трампа по COVID-19: Неизвестные угрожали мне смертью 00:15
Россотрудничество направило в Бейрут детских врачей 06.08.2020
Генпрокурор Нью-Йорка подала иск о запрете Национальной стрелковой ассоциации 06.08.2020
16 сотрудников бейрутского порта задержаны по делу о взрыве 06.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 06.08.2020
В России запатентовали препарат от коронавируса 06.08.2020
Берлин оценил как "неуместный" тон заявлений США о "Северном потоке-2" 06.08.2020
СМИ: Федор Смолов ведет переговоры с "Фенербахче" 06.08.2020
Пшеница и пырей оказались способны накапливать в побегах уран 06.08.2020
В Москве осужден прораб, который обманывал пожилых людей 06.08.2020
Билл Гейтс предсказал "катастрофу страшнее пандемии коронавируса" 06.08.2020
В Узбекистане из-за коронавируса экзамены в вузы проведут на стадионах 06.08.2020
Во французском Гавре захвачены заложники 06.08.2020
В Москве продолжится внедрение новейших систем очистки воды 06.08.2020
Москвичи решат судьбу монорельса 06.08.2020
Берлин отвергает незаконные санкции в отношении "Северного потока-2" 06.08.2020
В Италии от жары грозит обрушиться знаменитый ледник 06.08.2020
В Крыму создано новое министерство 06.08.2020
В Nord Stream 2 знают об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран 06.08.2020
Зеленский рассказал, как ходил за сладостями в Донбассе 06.08.2020
В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке 06.08.2020
В Астрахани вынесли приговор трем экстремистам 06.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
07.08.2020 00:25
Рубрика: В мире

Захвативший заложников в Гавре сдался полиции

Текст: Андрей Васильев

Злоумышленник, захвативший заложников в Гавре, добровольно сдался полиции. В четверг, 6 августа, в банке на севере Франции вооруженный мужчина взял в заложники шесть человек и до позднего вечера удерживал одного из них, сообщили источники в местной полиции.

Фото: PAVLO PALAMARCHUK/ Reuters
На Украине пассажиров маршрутки взяли в заложники

Злоумышленник ворвался в банк Bred-Banque Populaire на Страсбургском бульваре около 17 часов, когда в здании находились семь клиентов. Одному удалось бежать, затем все остальные были постепенно освобождены похитителем, после чего сдался и был арестован, сообщает France Bleu.

На место происшествия прибыл спецназ и группа по обезвреживанию взрывчатых веществ. Французский телеканал BFM сообщил, что в переговоры с нападавшим вел психолог. 34-летний злоумышленник имел проблемы со здоровьем, криминальное прошлое, связанное с насилием, и был вооружен пистолетом. Он сделал несколько туманных заявлений, касающихся условий жизни детей в Палестине. Также злоумышленник попросил полицию предоставить ему скутер, чтобы скрыться с места происшествия.

В мире Европа Франция Захваты заложников

Главное сегодня

В России запатентовали препарат от коронавируса
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
Россиянам разрешили с 7 августа въезд в Черногорию без ограничений
В суде показали видеозаписи ДТП с участием Ефремова
Билл Гейтс предсказал "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии