Захвативший заложников в Гавре сдался полиции

Злоумышленник, захвативший заложников в Гавре, добровольно сдался полиции. В четверг, 6 августа, в банке на севере Франции вооруженный мужчина взял в заложники шесть человек и до позднего вечера удерживал одного из них, сообщили источники в местной полиции.

Злоумышленник ворвался в банк Bred-Banque Populaire на Страсбургском бульваре около 17 часов, когда в здании находились семь клиентов. Одному удалось бежать, затем все остальные были постепенно освобождены похитителем, после чего сдался и был арестован, сообщает France Bleu.

На место происшествия прибыл спецназ и группа по обезвреживанию взрывчатых веществ. Французский телеканал BFM сообщил, что в переговоры с нападавшим вел психолог. 34-летний злоумышленник имел проблемы со здоровьем, криминальное прошлое, связанное с насилием, и был вооружен пистолетом. Он сделал несколько туманных заявлений, касающихся условий жизни детей в Палестине. Также злоумышленник попросил полицию предоставить ему скутер, чтобы скрыться с места происшествия.