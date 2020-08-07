Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 290-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"

Принят Государственной Думой 15 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287; 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; N 52, ст. 5275; 2006, N 31, ст. 3439; N 43, ст. 4412; N 48, ст. 4943; 2007, N 44, ст. 5282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; N 48, ст. 5711; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6683; 2014, N 19, ст. 2317; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 27, ст. 4198; 2017, N 18, ст. 2665; 2018, N 17, ст. 2430; N 24, ст. 3400; N 31, ст. 4839; 2019, N 12, ст. 1228; N 29, ст. 3858; N 49, ст. 6984; 2020, N 17, ст. 2722) следующие изменения:

1) в абзаце тринадцатом преамбулы слова "путем перевода денежных средств владельцу агрегатора" заменить словами "путем наличных расчетов либо перевода денежных средств владельцу агрегатора";

2) в пункте 1 статьи 161:

а) в абзаце первом слово "(исполнитель)" заменить словами "(исполнитель, владелец агрегатора в случае использования в своей деятельности наличных расчетов с потребителем)";

б) в абзаце втором:

слово "(исполнителя)" заменить словами "(исполнителя, владельца агрегатора)", слова "от реализации товаров (работ, услуг)" заменить словами "от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг)";

слова "сорок миллионов" заменить словами "двадцать миллионов".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2020 года, за исключением абзаца третьего подпункта "б" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Абзац третий подпункта "б" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2021 года.

3. В период с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт распространяется на продавца (исполнителя, владельца агрегатора), у которого выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год превышает тридцать миллионов рублей.

Президент Российской Федерации В. Путин