Андреа Пирло стал новым главным тренером "Ювентуса"

"Ювентус" объявил о назначении главным тренером чемпиона мира-2006 и бывшего хавбека туринского клуба Андреа Пирло. Контракт с ним рассчитан до конца июня 2022 года.

Что интересно - всего пару недель назад Пирло возглавил молодежную команду "Ювентуса", отказав ради этого нескольким клубам английской Премьер-лиги. Разговоры о его повышении появились сегодня, когда стало известно, что со своего поста после вылета из Лиги чемпионов был уволен Маурицио Сарри. Еще одним кандидатом на замену Сарри называли рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, однако руководство "Старой синьоры" сделало ставку на Пирло.

Андреа выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год. Вместе с этой командой он четырежды становился чемпионом страны, дважды завоевал Суперкубок Италии и один раз - Кубок. В общей сложности Пирло провел за "Старую синьору" 164 встречи и забил в них 19 мячей. Ранее он еще не работал на должности тренера.