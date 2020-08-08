"Ювентус" уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" сообщил об увольнении главного тренера Маурицио Сарри. Решение о расставании с 61-летним специалистом принято на следующий день после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
Фото: Fabio Ferrari/LaPress via AP
"Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он вписал новую страницу в историю "Ювентуса" девятой подряд победой в чемпионате Италии. Это кульминация его личного путешествия, которое привело его к восхождению на вершины всех дивизионов итальянского футбола", - говорится в сообщении на сайте клуба.
Сарри был назначен наставником туринцев в июне прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне команда выиграла чемпионат Италии.
В итальянских СМИ главным претендентом на пост главного тренера "Ювентуса" называют Маурисио Почеттино.