"Ювентус" уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов

"Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он вписал новую страницу в историю "Ювентуса" девятой подряд победой в чемпионате Италии. Это кульминация его личного путешествия, которое привело его к восхождению на вершины всех дивизионов итальянского футбола", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Сарри был назначен наставником туринцев в июне прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне команда выиграла чемпионат Италии.

В итальянских СМИ главным претендентом на пост главного тренера "Ювентуса" называют Маурисио Почеттино.