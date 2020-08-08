Что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле

Регулярное обслуживание автомобиля - важнейшее условие для его продолжительной работы. А если вспомнить, что профилактика лучше, чем лечение, то соблюдение межсервисных интервалов становится хорошим способом сэкономить на дорогостоящих ремонтах, которые с большой долей вероятности потребуются машине, если ее владелец будет пренебрегать рекомендацией автопроизводителя по замене "расходников".

Поговорим о том, на каком пробеге необходимо менять в автомобиле те или иные компоненты. Отдельно отметим, что при определении периодичности в первую очередь стоит ориентироваться на рекомендации производителя конкретной марки авто.

В автомобиле предусмотрено большое количество фильтрующих элементов. Самые распространенные - топливный фильтр, воздушный фильтр, масляный фильтр, а также салонный и сажевый. И всех их необходимо регулярно менять.

Так, например, замену топливного фильтра обычно приурочивают к очередной замене масла. Происходит это событие в среднем каждые 10-15 тыс. км. Также масляный фильтр меняют вместе с маслом в автоматических коробках передач. Делать это надо примерно раз в 30 тыс. км.

Воздушный фильтр - критически важный элемент системы двигателя - также важно регулярно заменять. Средний интервал замены составляет каждые 10 тыс. км. Конечно же, если машина часто эксплуатируется в неблагоприятных условиях, в частности, по пыльным дорогам, то такую замену стоит проводить почаще.

Что касается салонного фильтра, рекомендуется проводить его замену каждые 10 тыс. км пробега, что совпадает с заменой масла и масляного фильтра. Впрочем, автомобилям, которые активно эксплуатируются в условиях города, лучше менять салонный фильтр почаще.

Также не рекомендуется нарушать интервалы замены топливного фильтра - каждые 20-25 тыс. км пути. Это важно, так как в нашей стране качество топлива по-прежнему оставляет желать лучшего. Из-за некачественного топлива фильтр работает с повышенной нагрузкой и загрязняется быстрее. А забитый топливный фильтр может стать причиной сбоев в работе системы впрыска топлива, из-за чего вырастет нагрузка на сам двигатель и усилится его износ.

Моторное масло - один из наиболее распространенных "расходников". Регулярная замена масла необходима как условие для правильной работы мотора. Двигатель имеет в своем составе множество сопряженных и высоконагруженных деталей, и для того, чтобы они раньше срока не выработали свой ресурс, им требуется смазка. Усредненная рекомендация по замене моторного масла - каждые 10-15 тыс. км пробега, а проверку уровня масла нужно проводить минимум раз в месяц.

Помимо моторного масла, в автомобиле есть другие технические жидкости, которые требуют регулярной замены. Это трансмиссионное масло, антифриз, жидкость гидроусилителя и тормозная жидкость. В стандартных условиях периодичность замены масла в КПП составляет каждые 30-60 тыс. км для "механики" и каждые 80-160 тыс. км для автоматической коробки передач.

За уровнем антифриза надо внимательно следить, лучше проверять его хотя бы раз в месяц и подливать тогда, когда объем жидкости в бачке приблизился к минимальной отметке. При самом грубом округлении получается, что менять антифриз надо примерно не реже, чем каждые 60 тыс. км.

Также регулярно нужно проводить контроль состояния тормозной жидкости. Делать это нужно на специальном оборудовании, поэтому за такой услугой лучше обратиться на автосервис. В среднем замена тормозной жидкости осуществляется каждые 30-60 тыс. км пробега.

Также, согласно регламенту ТО, 1-2 раза в год необходимо проверять состояние жидкости ГУР и по факту ее состояния проводить замену.

Периодичность замены обычных свечей зажигания составляет в среднем 20-30 тыс. км, а иридиевых - 90-100 тыс. км. При этом критичным для срока службы свечей является состояние системы зажигания, а также условия эксплуатации автомобиля.

Также внимательно нужно относиться к ресурсу ремня ГРМ (или цепи). Изношенный ремень - это часто не только частая причина дорогостоящего ремонта двигателя, но фактор риска на дороге. Механики обычно рекомендуют менять ремень ГРМ на пробеге в 50-80 тыс. км и регулярно проверять степень его износа.

Соблюдение интервалов замены компонентов тормозной системы - в частности, колодок и дисков - это обязательное условие безопасной эксплуатации автомобиля. Тормозная система часто работает в условиях перегрузки и высоких температур, все это ускоряет износ ее компонентов. Поэтому тормозные колодки надо менять не реже, чем раз в 12-17 тыс. км пробега.

Напомним, чтобы не превышать межсервисные интервалы лучше ориентироваться на рекомендации автопроизводителя, который прописывает сроки эксплуатации тех или иных "расходников" и компонентов систем автомобиля. При этом лучше действовать превентивно: регулярно проверять состояния свечей зажигания, ремней, колодок, дисков и уровень технических жидкостей и проч. Иногда они "не выходят" установленный производителем срок, а требует замены раньше. Не пренебрегая этими рекомендациями, автомобилист может избежать более серьезного и дорогостоящего ремонта крупных узлов и агрегатов в машине.