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08.08.2020 18:22
Рубрика: В мире

Капитан судна с селитрой в Бейруте озвучил возможную версию взрыва

Текст: Александр Саможнев

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал РБК об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.

Фото: STR / AFP
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Борис Прокошев полагает, что само по себе вещество взорваться не могло. Он не исключает, что была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, поджог или взрывное устройство.

Моряк подтвердил, что селитра хранилась герметично и воздух и вода не могли поступать внутрь. Удобрение находиось в герметичной полиэтиленовой упаковке внутри плотного пластикового мешка. Каждый мешок весил одну тонну. В общей сложности было 2750 мешков.

Между тем службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и большой груз селитры, впоследствии взорвавшейся в Бейруте, пишет греческое издание ProtoThema.

Напомним, мощный взрыв произошел 4 августа в порту Бейрута. Причиной стала детонация хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тысяч граждан, более 60 жителей числятся пропавшими без вести. Следствие рассматривает все версии инцидента, включая несчастный случай и внешнее вмешательство.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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