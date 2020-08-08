Более 60 человек числятся пропавшими без вести в Ливане

После взрыва в порту Бейрута 60 человек числятся пропавшими без вести. Не менее 120 жителей находятся в критическом состоянии, сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Напомним, 4 августа произошел мощный взрыв на складе аммиачной селитры, конфискованной еще в 2014 году. По некоторым оценкам, ущерб составляет порядка 15 миллиардов долларов.

По делу о взрыве задержаны 19 человек, в том числе бывшие и нынешние сотрудники порта. Следствие рассматривает три основные версии: несчастный случай, внешнее воздействие и халатность. Не исключено, что катастрофа произошла в результате нарушение техники безопасности во время сварочных работ.