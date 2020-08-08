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08.08.2020 17:33
Рубрика: Спорт

Кикнадзе вступил в конфликт с болельщиками "Локомотива"

Текст: Максим Домчев
В субботу, 8 августа, московский "Локомотив" провел встречу с болельщиками. На ней был представлен новичок команды - нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 4 года.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Еще до начала мероприятия болельщики "Локомотива" освистали генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Поклонники команды обвинили его в непродлении контракта с бывшим наставником команды Юрием Семиным, а также снова призвали его уйти в отставку.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В ответ на это Кикнадзе выступил с эмоциональной речью, в которой исключил свой уход из клуба по воле болельщиков.

"Я слышу крики, чтобы Кикнадзе уходил из клуба. Я не уйду. Я буду стараться делать так, чтобы клуб был лучшим и сильным. Но вы уходите на 20-й минуте. То, что вы делаете, - это позор. В вашей поддержке только одно от вас слышалось: "Уберите Кикнадзе". Что сделали вы? В чем ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы сейчас можете ухать, кричать и визжать. Пожалуйста, вы имеет полное на это право. Команда пришла отвечать на ваши вопросы. Вы используете это для того, чтобы лишний раз дернуть меня. Но не получается у вас это: не заводит то, что вы произносите в мой адрес", - цитирует генерального директора "Локомотива" "Матч ТВ".

По словам Кикнадзе, решение о генеральном директоре принимается на совете директоров, и он не видит предпосылок для того, чтобы на нем рассматривался вопрос о его увольнении.

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