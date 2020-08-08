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08.08.2020 12:31
Рубрика: В мире

Почти 40 человек стали жертвами проливных дождей в Южной Корее

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Власти Южной Кореи обнародовали предварительную статистику ущерба, которые нанесли проливные дожди, продолжающиеся уже более недели. От ливней и спровоцированных ими происшествий погибли и пропали без вести 39 человек, более четырех тысяч вынуждены покинуть места своего проживания.

Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
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Начиная с 1 августа на территории Южной Кореи идут проливные дожди, которые поочередно захватывают различные регионы страны, проходясь так по некоторым местам по несколько раз. На сезонные муссонные ливни наложились осадки, которые принес тайфун, что привело к зачастую беспрецедентным дождям.

Как заявили в Центре по борьбе со стихийными бедствиями Республики Корея, по состоянию на утро 8 августа в стране официально подтверждена гибель 21 человека и еще 11 значатся пропавшими без вести. Эти люди стали жертвами непосредственно ливней и спровоцированных ими наводнений, оползней и прочих явлений. Кроме того, в двух местах во время связанных с наводнениями работ перевернулись четыре катера и лодки, в результате чего погибли двое и пропали без вести пять человек.

Таким образом, общее число жертв от всех так или иначе вызванных ливнями происшествий сейчас составляет 39 человек, включая 23 погибших и 16 пропавших без вести. Еще семеро получили серьезные ранения.

Последнее из трагических происшествий случилось вчера во второй половине дня в уезде Коксон провинции Северная Чолла, где сейчас идут особенно сильные дожди. Оползни смыли несколько домов в деревне, что привело к гибели четырех и пропаже одного человека.

4485 человек из 1855 семей вынуждены были покинуть места постоянного проживания и разместиться в предоставленных правительством временных укрытиях. Часть беженцев уже смогли вернуться в свои дома, но многие до сих пор вынуждены жить в спортивных центрах, домах культуры и прочих общественных зданиях, где оборудованы укрытия и пункты размещения.

Общее число строений, которым нанесен серьезный ущерб, превысило восемь тысяч. Почти восемь с половиной тысяч гектар сельхозугодий затоплены.

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В ряде регионов Кореи, включая столицу, перекрыто движение на транспортных магистралях и дорогах. Входы во все горные национальные парки закрыты. Во всех регионах страны, исключая лишь курортный остров Чечжу, объявлена "высокая опасность" оползней и селевых потоков.

В нескольких местах уже установлены абсолютные рекорды по количеству выпавших осадков, но дожди еще продолжаются и сконцентрированы сейчас в южной части Республики Корея.

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