Президент Ливана отказался от международного расследования взрыва в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун отверг возможность проведения международного расследования по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута. По его словам, в настоящее время рассматриваются все версии трагедии, сообщает телеканал CNBC

"Причина еще не определена. Существует возможность внешнего вмешательства в виде ракеты, бомбы или другого акта", - заявил Аун журналистам. Наблюдатели не исключают, что это заявление было сделано на местную аудиторию, так как власти опасаются расширения волнений. За долгие годы не было предпринято мер по ликвидации склада незаконное ввезенной селитры. По предварительным оценкам, ущерб для экономики страны составляет 15 миллиардов долларов.

Между тем ООН призывает к независимому расследованию обстоятельств взрыва в Бейрутском порту. В Управлении Верховного комиссара по правам человека считают, что мировое сообщество должно прийти на помощь Ливану в преодолении этого кризиса. Поисково-спасательные работы уже ведут российские, немецкие, французские и итальянские специалисты. Российские спасатели вытащили из-под завалов троих погибших. Всего насчитывается более 150 жертв. По всей вероятности, эти данные не окончательные. Пропавших без вести имеется еще несколько десятков.

По делу о взрыве задержаны 19 человек, в том числе бывшие и нынешние сотрудники порта. Следствие рассматривает три основные версии произошедшего: несчастный случай, внешнее воздействие и халатность. По некоторым данным, взрыв произошел в результате нарушение правил безопасности во время сварочных работ. Трагедия вызвала волну недовольства граждан.

"Люди не верят, что власти проведут тщательное и беспристрастное расследование. Если кто-то из ответственных за взрыв сидит в правительстве, им укажут на других виновных. За последние тридцать лет мы видели такое на раз", - цитирует телеканал Euronews журналистку из Бейрута Кароль Малуф.

По оценкам экспертов, расследование усложняется в связи с глубочайшим экономическим кризисом в Ливане. Евросоюз намерен выделить ливанцам 33 миллиона долларов экстренной помощи. Предложения об оказании финансового содействия поступали из различных частей света, но пока ни одно из них не решает более серьезных проблем, стоящих перед обанкротившимся государством.