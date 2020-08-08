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08.08.2020 15:56
Рубрика: Культура

Рассел Кроу сыграл главную роль в триллере "Неистовый"

Текст: Сусанна Альперина
Первый уикэнд после открытия кинотеатров показал, что душа зрителя просит триллера, чтобы выпустить наружу накопившиеся страхи. Речь о фильме "Побег из Претории", который возглавил кассу проката. А на подходе - еще один триллер с названием как у военного корабля - "Неистовый": он вышел в российский прокат 6 августа.

На самом деле к кораблям и крейсерам эта лента никакого отношения не имеет. Идея создания фильма "Неистовый" (режиссер Деррик Борте) могла прийти только в голову человека, которого пробки на дороге довели до белого каления. То, как большинство из людей нервничает в пробках, как они общаются друг с другом в сложной дорожной ситуации, превращает их в злобных троллей, далеких от проявления лучших чувств своего характера. Вот авторы новой картины с Расселом Кроу в главной роли и довели ситуацию до абсурда. Точнее - до триллера. Причем до такого, что первое, что зрители спросят друг у друга после просмотра: "За руль теперь садиться не боишься?"

Фото: kinopoisk.ru
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Что сказать, страх управлять автомобилем способен появиться уже после просмотра трейлера этого фильма. Допустим, посигналил другому водителю, чтобы он был повнимательнее, но как знать - вдруг он неврастеник или маньяк?

Рассел Кроу, который поправился так, что, казалось бы, пусть ему на экран заказан, как раз и выбрал для себя и своей кинокарьеры роль человека, доведенного до крайней точки. Ведь авторы фильма как раз и хотели показать, что нехватка времени, стресс, тяжелые жизненные обстоятельства, угнетенность и подавленность подводят сегодня людей к той черте, когда достаточно какого-то рокового события в их жизни (например, партнер ушел к другому), чтобы у них сорвало крышу. Герой Кроу именно такой. И надо же - хрупкая женщина, мать подростка, без пяти минут домохозяйка - ее уволили с работы - попала ему под горячую руку. Она, в силу своих житейских обстоятельств, забыла главное правило водителя - УДД "Уступи дураку дорогу". И вот незначительное дорожное происшествие, и странный мужчина из соседнего внедорожника уже ставит своей целью сделать так, чтобы этой женщине было еще больнее, чем ему.

Это еще в фильме нет коронавируса - страшно подумать, что стало бы с героями, окажись они в условиях пандемии. Но несомненная удача создателей ленты - умение зафиксировать, как мир сошел с ума от избытка информации и невероятных скоростей. Да, уже с самого начала понятно, что день у героини не задался. Проспала - торопится отвезти сына в школу, проблемы с бывшим мужем, с клиентами, не может найти любимые ножницы, брат и его девушка, которые живут в ее доме, платить на правах родственников ни за что не хотят. Позавтракать не успела, а тут еще маньяк на громадной машине. Что делать? Куда ехать? И надо же - она так некстати оставила в своем ярко-бордовом автомобиле телефон, когда отправилась на заправку. Теперь вся ее жизнь - а у нас же в мобильных все самое личное - окажется в руках у раздерганного психа.

Рассел Кроу прекрасно справляется с ролью, несмотря на то, что его персонаж - антипод почти всем сыгранным им ранее героям, начиная с гладиатора. Но еще до этого фильма раздавшийся в ширину Кроу сыграл в "Подлинной истории банды Келли" - и тоже вовсе не доброго дядечку. Злодеи у него получаются не хуже, чем рыцари добра. Игра Кроу приводит к тому, что зритель даже невольно ищет под своим креслом воображаемую педаль газа - ведь надо успеть скрыться от маньяка. А погони в фильме, в городских условиях, где и скорость особо не разовьешь, сделаны по всем правилам нагнетания саспенса. И пока полиция во всем разберется, рассчитывать стоит только на себя.

Фото: kinopoisk.ru
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Тем временем беспощадный преследователь ставит бедняжке, которая так и не успела позавтракать, страшное условие - она должна решить, кто именно из ее близких и знакомых пострадает следующим, иначе ей и ее сыну не поздоровится. Зритель судорожно начинает хвататься за ручки кресла в кинотеатре липкими от выступившего пота руками.

… Следует еще раз подчеркнуть что некоторым во времена пандемии не хватает именно триллеров, а вовсе не комедий и мелодрам, как могло бы показаться. Во-первых, нужно выпустить наружу свой страх. И триллеры, как ни странно, подходят для этого лучше, чем просто ужастики. Во-вторых, посмотреть на себя и окружающих со стороны. Ведь пространство автомобиля - тоже своего рода изоляция, а сам он - символ скорости, с которой мир несется неведомо куда. Кто гонится за нами, заставляя бежать? С события на событие. Из онлайна - в онлайн. Кто и что провоцирует на грубость? Авторы картины (хотя она и была снята ранее), и прокатчики сумели, словно фармацевты, предложить средство от стресса, усиливая сам стресс - по принципу клин клином вышибают. Однако пыл и запал зрителя создателям удалось свести "на нет" одним неверным финалом, от которого каждому внезапно начинается казаться, что он попал на урок правил дорожного движения в начальной школе.

Возможно, авторам это показалось правильным, но послевкусие от задуманного в итоге остается не то. И, если говорить о том, что идея фильма могла прийти в голову человеку в пробке - то с чего мы начали, то его финал явно был придуман, когда этот творец вернулся вымотанный домой и был неспособен ни о чем больше задуматься.

Есть некая ирония судьбы, что фильм с названием "Неистовый" не стали показывать в автокинотеатрах, а дождались открытия обычных. А то непонятно, как водители потом добирались бы домой. Призрак Рассела Кроу преследовал бы их, не давая сосредоточиться на дороге и заставляя шарахаться от всех крупных внедорожников - стрессового серого цвета.

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