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Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае начали проверку после обрушения моста с молодоженами

Текст: Дина Непомнящая

Следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начали проверку после обрушения моста в поселке Чегдомын по время свадебной фотосессии.

Напомним, что конструкция сломалась, когда на ней находились молодожены и несколько их гостей, в том числе дети. Люди упали в воду, но смогли выбраться оттуда самостоятельно.

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"При падении две женщины получили ушибы ног, им оказана квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Врио губернатора региона Михаил Дегтярев пообещал съездить в Чегдомын и лично разобраться в ситуации.

Следователи в ходе проверки дадут оценку действиям либо бездействию сотрудников местной администрации, которые были ответственны за содержание моста в безопасном состоянии. Известно, что некоторое время назад администрация проводила на нем ремонт.

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