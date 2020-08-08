СК завел дело после смертельного ДТП под Самарой с участием полицейского

Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадали еще пятеро. По версии ведомства, аварию спровоцировал сотрудник полиции, сообщает пресс-служба регионального СК.

Ранее в МВД области рассказали, что авария произошла вечером 7 августа на 54 километре дороги Самара-Большая Черниговка в Волжском районе. По данным полиции, водитель Datsun нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai, который ехал впереди попутным курсом. В результате столкновения Hyundai вылетела на встречную полосу, где в нее врезался грузовик Volvo.

От удара на месте аварии погибли мужчина и женщина, ехавшие в Hyundai. Их трое малолетних детей с различными травмами были госпитализированы. Водитель и пассажирка Datsun получили незначительные травмы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек). Выяснилось, что за рулем Datsun сидел сотрудник отдела ОГИБДД по Волжскому району Самарской области, который находился в отпуске. Сейчас он задержан.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников поручил провести служебную проверку в отношении задержанного полицейского. По ее итогам он будет уволен из органов внутренних дел.