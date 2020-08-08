Эпидемиолог назвал новую группу риска по коронавирусу

Осенью заболеваемость COVID-19 может коснуться тех, кто прежде избегал социальных контактов. Об этом заявил "Интерфаксу" директор Санкт-Петербургского НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.

По мнению ученого, осеннего роста заболеваемости коронавирусом избежать не получится. После периода отпусков начнется новый рабочий и учебный год, в связи с чем вырастет плотность населения.

"Болезнь осенью может протекать тяжелее, - предположил директор НИИ. - Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало".

Однако в целом рост случаев COVID-19 не будет значительным, полагает Арег Тотолян. Формируется коллективный иммунитет, этот процесс отмечается уже в 20 регионах. Для преодоления эпидемии он должен быть на уровне 60-70 процентов.

Эпидемиолог также считает, что новый рост заболеваемости надо будет регулировать путем ограничений, но в целом люди не должны бояться заболеть коронавирусом. Есть только два способа приобрести иммунитет - вакцинироваться или переболеть, подчеркивает Арег Тотолян.

Ранее Тотлян сообщил, что в ходе исследования, проведенного сотрудниками института совместно с управлением Роспотребнадзора и Центром гигиены, удалось выяснить, что антитела имеются у 26% жителей Петербурга и 20% жителей Ленинградской области. Пробы у участников исследования брались в июне, охватывались все районы и возрастные группы. Чаще всего антитела выявляли у детей, реже всего у горожан в возрасте 30-40 лет.