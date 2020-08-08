Глава Кубани выразил соболезнования после смерти митрополита Исидора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования после смерти митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. По словам губернатора, скончавшийся представитель РПЦ был "наставником и заступником".

- За 30 лет служения в нашем крае он сделал больше, чем многие люди за целую жизнь. При нем начали восстанавливаться и строиться новые храмы, он внес колоссальный вклад в духовно-нравственное развитие региона, укрепление мира и согласия на нашей земле, возрождение кубанского казачества, - написал Вениамин Кондратьев в своем канале в Telegram.

Митрополит Исидор занимал заметную должность в системе Русской православной церкви. В 2008 году его назначили председателем общецерковного суда РПЦ, который он занимал до самой смерти. Временное управление Екатеринодарской епархией поручено митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

Как сообщалось ранее, сегодня после осложнений от коронавируса в Краснодарском крае скончался Глава Екатеринодарской и Кубанской Митрополии Исидор.