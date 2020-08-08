Исполняющим обязанности главы Анапы стал Василий Швец

В Анапе сегодня прошла внеочередная сессия Совета депутатов, на которой рассматривали кандидата на должность и.о. главы города Василия Швеца. Как сообщили в администрации курорта, народные избранники единогласно поддержали назначение.

- Задача, которая стоит сегодня передо мной - сделать Анапу максимально комфортным городом, в первую очередь, для жизни местных жителей. А также сохранить экологию и санаторно-курортную составляющую. Хочу отметить, что за последние годы в Анапе сделано очень многое для позитивного развития. Вместе нам предстоит не только продолжить эту работу, но и разработать дальнейшую сбалансированную концепцию развития Анапы, - заявил Василий Швец.

Должность чиновник будет занимать до начала октября. На 28 сентября запланирован конкурс по отбору кандидатур на должность постоянного главы муниципального образования.

Во второй половине июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскритиковал работу бывшего мэра Юрия Полякова. Причиной критики стала застройка прибрежных земель на территории города-курорта. 21 июля местные депутаты досрочно прекратили его полномочия, а должность и.о. главы занял Вячеслав Вовк. Политик запретил до 15 сентября любое строительство в Анапе, станице Благовещенской и селах Витязево и Сукко.