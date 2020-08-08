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08.08.2020 17:59
Рубрика: Культура

Ринго Старр впервые записал сингл с регги-группой

Текст: Александр Алексеев

Барабанщик The Beatles Ринго Старр, месяц назад отпраздновавший 80-летие, вновь нарасхват. В июле, по просьбе Пола Маккартни, он записал новую версию его хита Beautiful Night. А теперь Ринго откликнулся на предложение группы Toots and the Maytals. Причем, со своим сыном - Закари Старки.

Фото: EPA-EFE/RINGO CHIU
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Все вместе они записали кавер-версию классической песни Боба Марли Three Little Birds. А в студии сложился фактически суперсостав: легендарная регги-группа Toots and the Maytals, сын Боба Марли - Зигги - тоже певец и гитарист, а также барабанщик из группы Sly and Robbie Слай Данбар.

Самому же Ринго Старру на этот раз доверили сыграть только на перкуссии и подпевать, вместе с женским хором. Получилось бодро, весело, ритмично и жизнерадостно. Хотя и без особых художественных достоинств или открытий.

Видео на песню пока не сняли. На Youtube она присутствует только в виде красивой заставки. Зато обещано, что "Три маленькие птички" (так переводится название) войдут в новый альбом Tools and the Mayatals, релиз которого назначен на 28 августа.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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