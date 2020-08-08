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08.08.2020 17:54
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: В России случаев лихорадки SFTS не зафиксировано

Текст: Татьяна Карабут
На территории России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), вызванные представителем семейства буньявирусов, не отмечено, ситуация остается под контролем Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что это заболевание не является новым, и было впервые диагностировано в 2009 году в Китае.

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"Специалистами Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории страны", - заверили в ведомстве.

Поводом для беспокойства стали сообщения о том, что в КНР регистрируются случаи SFTS. Среди симптомов - лихорадка, тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Летальность составляет от 6 до 30 процентов.

Вспышки в разное время отмечались в нескольких странах, включая Японию, Южную Корею, Вьетнам и Тайвань. Болезнь, в основном, передается с укусом клещей. Заболеваемость имеет ограниченный очаговый характер.

"К настоящему времени разработаны специфические диагностикумы для определения данного заболевания, позволяющие выявлять его с помощью ПЦР- и ИФА-тестов. Ведется систематическая работа по изучению возбудителя", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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