Шесть причин неприятного запаха в салоне машины

Салон автомобиля - это личное пространство водителя и его пассажиров. И конечно же, для комфортного передвижения важно, чтобы оно было удобным и приятным. Иногда в салон машины могут попадать и задерживаться посторонние запахи, и часто их наличие - это не только вопрос комфорта, но и красноречивый признак проблем, которые возникают в процессе эксплуатации авто. Поговорим о том, что может стать причиной неприятного запаха в салоне.

Запах бензина в салоне зачастую может указывать на дефекты в работе в системе дожига отработанных газов. Если на машине стоит старый и неэффективный катализатор, то, скорее всего, топливная смесь сжигается в нем не до конца.

В этом случае частицы топлива залетают в салон автомобиля. Еще одной причиной запаха бензина, который могут ощущать в салоне водитель и его пассажиры, может стать нарушение в работе топливной аппаратуры. Сказать точно, что именно дало течь, без внимательной диагностики не получится. Проблема может скрываться в любом месте топливной системы: от пробоины в баке до повреждений в шлангах и уплотнительных трубках.

Словом, запах бензина в салоне автомобиля - тревожный знак, который нельзя игнорировать. Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо отвести автомобиль на сервис, чтобы там определили причину и устранили неисправность.

Запах горелого масла вряд ли можно с чем-то спутать. Чаще всего причиной такого аромата становится именно мотор, а некоторых случаях и коробка передач.

Если автомобилист недавно доливал или менял моторное масло, он мог по неосторожности пролить его на корпус двигателя. Конечно, со временем такие подтеки и сами сгорят и испарятся, но, если их не убрать, в течение нескольких дней во время езды придется мирится с неприятным запахом в салоне.

Проблемы могут возникнуть и при недостатке масла. Если масла в моторе мало, оно подгорает и источает очень неприятный запах. А сам запах косвенно указывает также на то, что в работе двигателя возникли нарушения, которые проявляются в виде увеличенного потребления масла. И, кстати, запах масла - это еще и повод проверить прокладку клапанной крышки двигателя. Если она порвалась, значит через нее на поверхность двигателя попадает масло, которое сгорает и источает тот самый неприятный аромат.

Добавим, что на автомобилях с механической коробкой передач при долгой эксплуатации может "полететь" подшипник трансмиссии. Из-за этого трансмиссионное масло будет попадать в корзину сцепления и оттуда протекать на дорогу. Что не сложно заметить при длительной стоянке. В процессе езды масло сгорает и в салон проникают неприятные ароматы. На машинах с автоматическими коробками передач сильный износ или перегрев компонентов трансмиссии может проявить себя через запах горелого масла. При наличии такого запаха визит на сервис также не стоит откладывать в долгий ящик.

Кстати, и характерный паленый запах, который источает сцепление автомобиля в момент неправильного переключения передач или в процессе пробуксовки колес, также указывает на неисправности в работе коробки передач или как минимум на неправильную ее регулировку. Тем более стоит обеспокоиться, если такой запах преследует водителя и его пассажиров на протяжении всей поездки.

Тормоза автомобиля также сообщают о своих проблемах, в том числе и неприятным, резким запахом. Если такой запах возник внезапно во время езды, надо бить тревогу и ехать на сервис. Причина может быть в заклинившей тормозной колодке. Дополнительным признаком такой неисправности может быть перегрев тормозного диска, увеличенный износ накладки на колодке или проблемы с проворотом колеса, что также свидетельствует о проблемах с суппортом.

Если в салоне появился сладковатый запах, скорее всего возникла утечка в системе охлаждения и отопления. Этот запах - не что иное, как пары антифриза, который попадает на радиатор машины и потом по патрубкам проникает в салон. Возможными причинами могут стать повреждение насоса или течь патрубков системы или неисправности самого радиатора.

Запах сырости может возникать в автомобиле из-за кондиционера. Если пренебрегать его регулярным обслуживаниям, не чистить, не проводить антибактериальную обработку и не менять регулярно салонный фильтр, он напомнит о себе затхлым запахом и, кстати, станет источником недугов для аллергиков.

На этом спектр запахов, которые могут на тот или иной срок поселиться в салоне машины, конечно же, не ограничивается. Один из наиболее распространенных запахов - запах табака, от которого не так-то просто избавиться. Табачный дым хорошо впитывается пластиком салона и ее обивкой и держится в салоне очень долго. Справиться с прокуренным салоном чаще всего можно только радикальными методами - например, профессиональной химчисткой салона.

Не игнорируйте неприятные и уж тем более возникшие внезапно запахи в салоне автомобиля. Иногда они могут быть ярким признаком неисправности, с устранением которой не стоит временить.